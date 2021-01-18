СМИ: начались допросы монахинь по делу экс-схиигумена Сергия

«Допросы организованы по делу о склонении к самоубийству несовершеннолетних», — уточнил инсайдер.

По его словам, следователи выписали монахиням Среднеуральского монастыря 25 повесток. От отметил, что допросы проводят в региональном управлении СК.

Юрист Константин Стихин, который представляет интересы монахинь, добавил, что правоохранители планируют допросить до 500 человек по данному делу.

«Допрос 500 человек — это амбициозно, конечно. Думаю допросят 100-150 человек, точно», — поделился юрист.