СМИ: на Шнурова пожаловались в полицию за мат на концерте

Посетительница выступления группировки «Ленинград» в Ростове-на-Дону пожаловалась на лидера коллектива Сергея Шнурова в полицию. Поводом для заявления стала нецензурная брань со сцены.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявление поступило за подписью сотрудницы управления министерства культуры по ЮФО.

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В жалобе отмечается, что «Шнуров матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек».

По факту использования мата на концерте был собран материал для возбуждения административного дела по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

Музыканту теперь грозит штраф от 500 до одной тысячи рублей. Также одной из мер наказания за подобного рода правонарушение является административный арест на срок до 15 суток.

Концерт коллектива «Ленинград», созданного в Санкт-Петербурге в 1997 году, состоялся в Ростове-на-Дону в пятницу, 13 сентября.