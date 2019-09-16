СМИ: на Шнурова пожаловались в полицию за мат на концерте
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявление поступило за подписью сотрудницы управления министерства культуры по ЮФО.
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В жалобе отмечается, что «Шнуров матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек».
По факту использования мата на концерте был собран материал для возбуждения административного дела по статье КоАП «Мелкое хулиганство».
Музыканту теперь грозит штраф от 500 до одной тысячи рублей. Также одной из мер наказания за подобного рода правонарушение является административный арест на срок до 15 суток.
Концерт коллектива «Ленинград», созданного в Санкт-Петербурге в 1997 году, состоялся в Ростове-на-Дону в пятницу, 13 сентября.