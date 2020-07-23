СМИ: МВД России объявило в международный розыск Ренато Усатого

Объявление в розыск необходимо, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол.

Следствие попросило заочно арестовать Усатого, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы. Этот вопрос рассмотрят 24 июля, в 14:00.

МВД РФ объявило Усатого в федеральный розыск 25 июня.

По версии следствия, молдавский бизнесмен входил в международное преступное сообщество, которое в 2013–2014 годах незаконно вывело из России более 500 миллиардов рублей. Злоумышленники выводили деньги через молдавский банк Moldindconbank.

В свою очередь Усатый считает, что его объявили в федеральный розыск, чтобы он не смог участвовать в президентских выборах в Молдавии 1 ноября. Он не признает свою вину, а дело называет сфабрикованным.

МВД РФ считает Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, у которых есть российские и молдавские паспорта, организаторами криминальной схемы. Они тоже находятся в международном розыске.

По словам Усатого, дело в отношении него было возбуждено 6 декабря 2019 года. Сейчас он живет в Молдавии, на местных выборах избран мэром города Бельцы.