СМИ: МВД не станет хранить отпечатки пальцев до 100 лет
МВД России отказалось от идеи разрабатывать законопроект об увеличении срока хранения отпечатков пальцев до 100 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Законопроект о том, что органы внутренних дел России могут хранить дактилоскопические данные людей до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, прошел независимую антикоррупционную экспертизу.
«МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет», — сказал собеседник агентства, не уточнив причин.
Ведомство пока не прокомментировало ситуацию. Еще 20 февраля МВД сообщало о работе над законопроектом по внесению изменений в статью 13 ФЗ о государственной дактилоскопической регистрации в РФ. Министерство предложило увеличить срок хранения дактилоскопической информации.
Тогда в МВД заявили, что необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту продолжительности жизни в РФ. После 80 лет повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут привести к потере памяти. Поэтому увеличение сроков хранения отпечатков пальцев до достижения человеком 100 лет является обоснованным решением, говорили в ведомстве.