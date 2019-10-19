  • СМИ: музыканты московской рок-группы умерли на репбазе

    19 октября 2019, 18:16

    Андрей Иванов

    Два музыканта рок-группы Zreet умерли от передозировки наркотиками на своей репетиционной базе в московском районе Печатники. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

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    Продюсер Глеб Акимов и барабанщик Артем Колбасов устроили накануне вечером вечеринку на студии, где они записывали свои песни и репетировали, сообщило СМИ. Утром 19 октября друзья музыкантов проснулись и обнаружили их мертвыми. По имеющейся информации, на вечеринке присутствовали пять-шесть человек.

    В публикации на сайте телеканала говорится, что причиной смерти молодых парней стало отравление запрещенными веществами.

    Полицейские уже допросили солиста Zreet Александра Вальтера. Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов он заявил, что не принимает наркотики, сообщила «Газета.ру».

    Более подробной информации о случившемся пока нет.