СМИ: московский терапевт покончил с собой из-за ВИЧ

Врач-терапевт одной из столичных поликлиник узнал, что болен ВИЧ. Несколько недель он рассказывал о своем диагнозе знакомым, а потом совершил суицид.

«Вечером 15 февраля в квартире во 2-м Колобовском переулке было обнаружено тело покончившего с собой 27-летнего врача-терапевта одной из московских поликлиник, инфицированного ВИЧ», — приводит агентство «Москва» слова источника в правоохранительных органах.

Собеседник со ссылкой на знакомую медика добавил, что последние несколько дней погибший врач рассказывал всем о проблемах с родителями, которые появились у него после выявления болезни. Он неоднократно говорил и о самоубийстве.

Ранее журналист Юрий Дудь опубликовал на своем YouTube-канале документалку об эпидемии ВИЧ в России. Этот фильм оценили в Минздраве РФ.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что не согласен с подачей Дудя некоторых фактов по поводу этой болезни, однако назвал фильм необходимым, так как он подталкивает сдать анализы на вирус. В России, по его словам, многие про ВИЧ ничего не знают.