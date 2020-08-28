СМИ: мошенники забрали у экс-жены Ефремова 1 млн рублей

Бывшая супруга актера Михаила Ефремова — Елена Гольянова — попалась на крючок мошенников. Она и еще два человека отдали им более одного миллиона рублей.

Как сообщил РЕН ТВ, преступники представлялись сотрудниками компаний Finincial Markets Consulting, «Маркет консалт», «Эс Анд Эм Консалт» и Stock & Markets.

Они убедили своих жертв, что с помощью их услуг «клиенты» смогут получить прибыль. Аферисты пригласили Елену Гольянову, а также Майю Ахмедову и Константина Шепеля в башню «Федерация». Те отдали им более одного миллиона рублей. Сейчас устанавливается точная сумма ущерба.

Воры скрылись. Телеканал отметил, что преступники проворачивали эту аферу с начала 2017 года по 21 августа 2019 года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Елена Гольянова известна ролями в сериалах «Принцесса цирка», «Метод Фрейда», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Глухарь» и других. Актриса не раз выходила замуж. Ее первым супругом был Михаил Ефремов. Однако этот брак был фиктивным. Гольяновой нужна была московская прописка, и Ефремов ей помог. Спустя месяц они развелись.

Ранее стало известно, что режиссер Джаник Файзиев не стал вырезать из нового фильма «Вратарь галактики» сцены с участием Ефремова. Последний сейчас находится под домашним арестом. Он обвиняется в том, что устроил ДТП, в результате которого погиб человек.