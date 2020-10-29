СМИ: мошенники могут получить доступ к 15 тысячам частных камер наблюдения

Для этого киберпреступники могут использовать 15 тысяч частных камер. Их распознает поисковик Shodan (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network — умная, гипероптимизированная сеть доступа к данным). Это поисковая система разработоана для устройств интернета вещей.

«Shodan еще называют хакерским поисковиком. Это этакий „Яндекс“, где хакер может найти информацию о разных технологических (цифровых) устройствах, подключенных к интернету», — рассказал независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

По его словам, с помощью поисковика можно найти интересующую информацию по стране, городу или типу устройства. Эксперт считает, что у мошенников есть возможность создать аналог ЕЦХД. Это единый центр хранения и обработки данных, куда попадают записи московской системы видеонаблюдения.

Однако такую возможность опровергают в департаменте информационных технологий Москвы. Там отметили, что следят за безопасностью. Тем не менее речь идет о частных, а не о городских камерах. Опрошенные газетой эксперты не исключили, что хакеры действительно могут с помощью частных видеокамер создать некую базу данных.

«Но в ответ будут устраняться выявленные уязвимости, улучшаться защита систем. Потом, после внедрения новых технологий, на некоторое время „окно возможностей“ снова будет приоткрываться», — считает директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что обезопасить оборудование от мошенников помогут простые действия. Нужно постоянно обновлять прошивки на устройствах и программы для их управления. Также нужно менять пароли, «по возможности не подключать камеры напрямую к публичной сети».