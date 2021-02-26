СМИ: монахинь из Среднеуральского монастыря разошлют по другим приходам

Около сотни монахинь из Среднеуральского женского монастыря могут перевести на службу в другие обители в Свердловской области. Об этом со ссылкой на источники в Екатеринбургской епархии РПЦ сообщило Ura.ru.

Насельники монастыря до сих пор считают своим духовником экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), отметил источник.

«Монахини распределены по скитам и монастырям, которые располагаются на окраинах Свердловской области», — сообщил собеседник агентства.

Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин сообщил журналистам, что не в курсе этого решения.

«Я вообще не знаю, откуда эта идея возникла. Совершенно точно не в Екатеринбургской епархии», — сказал он.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Романову, который обвиняется в склонении к суициду и ряде других преступлений. Срок ареста экс-схиигумена продлили на три месяца, до 28 мая.

В ночь на пятницу на территорию Среднеуральского женского монастыря зашли бойцы Росгвардии. Видео визита силовиков разместили в группе паломников во «ВКонтакте». Павел Бабиков, адвокат бывшего схиигумена Сергия, сообщил, что на территорию обители зашли около 50 сотрудников ОМОНа.