    16 января 2020, 15:02

    СМИ: Мишустин написал несколько песен Лепсу

    Наза Салех Захи

    Кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина в газете «Ведомости» назвали автором музыки к нескольким композициям Григория Лепса. Издание ссылается на собственные источники. Однако Лепс опроверг эту информацию.

    «Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — заявил певец изданию «Подъем».

    Ранее представитель Лепса Владимир Урюпин заявил «Ведомостям», что автор «Золы» и «Настоящей женщины» не руководитель ФНС, а его однофамилец.

    В реестре Российского авторского общества (РАО) действительно есть информация, что Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина». Их исполняет Григорий Лепс.

    СМИ: Мишустин написал несколько песен Лепсу | Изображение 1
    Источник фото: сайт РАО

    «Настоящая женщина» появилась на альбоме певца «Пенсне» в 2011 году, а «Зола» стала одним из треков альбома «Апгрейд».

    Представители Мишустина пока никак не прокомментировали новость.

    В среду, 15 января, президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. В четверг Госдума на внеочередном заседании обсуждает этот вопрос.