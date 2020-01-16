СМИ: Мишустин написал несколько песен Лепсу

«Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — заявил певец изданию «Подъем».

Ранее представитель Лепса Владимир Урюпин заявил «Ведомостям», что автор «Золы» и «Настоящей женщины» не руководитель ФНС, а его однофамилец.

В реестре Российского авторского общества (РАО) действительно есть информация, что Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина». Их исполняет Григорий Лепс.

Источник фото: сайт РАО

«Настоящая женщина» появилась на альбоме певца «Пенсне» в 2011 году, а «Зола» стала одним из треков альбома «Апгрейд».

Представители Мишустина пока никак не прокомментировали новость.

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. В четверг Госдума на внеочередном заседании обсуждает этот вопрос.