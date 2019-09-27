СМИ: Минздрав предложил открывать в аэропортах по две курилки

Минздрав предложил ограничить количество курилок в аэропортах и оборудовать их в зоне, которая предназначена для пассажиров, прошедших регистрацию на рейс. Ведомство разработало поправки в законопроект о возвращении курилок.

В июле депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Ко второму чтению Минздрав разработал поправки, с ними ознакомилась газета «Известия».

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Минздрав предложил обустроить не более двух курилок в «чистой зоне». Это должны быть изолированные помещения с непрозрачными стенами, чтобы другие пассажиры не видели курильщиков. Попасть в эти комнаты смогут только те пассажиры, которые зарегистрировались на рейс и прошли досмотр, а также те, кто не покидал транзитную зону.

В Минздраве также предложили прописать расположение курительных комнат таким образом, чтобы они были максимально удалены от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку. Этот пункт вызвал замечания Минюста, ведь именно по «чистой зоне» проходят пути следования пассажиров на посадку, непонятно, где именно Минздрав хочет разрешить обустраивать курилки.

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В пресс-службе правительства, комментируя документ, сказали, что работа над поправками еще не завершена. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава до 1 октября. Дата рассмотрения законопроекта в Госдуме во втором чтении пока не определена.

Раньше, до запрета курения в аэропортах, количество таких комнат законом не регулировалось.