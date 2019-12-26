СМИ: Минтруд потребовал от регионов объяснить ситуацию с выходным 31 декабря

По данным информагентства, в бумаге ведомства говорится, что решение о переносе рабочего дня может принять только глава государства. Губернатору же этого делать нельзя, не получив письменного согласия с каждого служащего, которого коснется подобный перенос.

«Они (Минтруд — прим. ред.) просто решили подстраховаться, чтобы избежать случаев, когда работник увольняется и потом требует оплатить ему один день в двойном размере, потому что он работал в свой выходной», — предположил адвокат Павел Бабиков.

В свою очередь политолог Илья Гращенков заметил, что идея с выходным 31 декабря — это хороший повод, на котором региональные власти могли заработать рейтинговые очки, однако возникла несогласованность и она обратилась во зло.

«Где-то вместо 31 люди работают 28, где-то сразу оба дня, а в других регионах власти делят рабочие дни между мужчинами и женщинами»», — указал специалист.