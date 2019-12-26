    26 декабря 2019, 17:20

    СМИ: Минтруд потребовал от регионов объяснить ситуацию с выходным 31 декабря

    Артур Блянихов

    Эксперты обсудили с ИА Ura.ru сообщение о том, что региональные правительства получили от Минтруда требование направить в Москву объяснение, почему был совершен перенос рабочего дня с 31-го декабря на 28-е.

    По данным информагентства, в бумаге ведомства говорится, что решение о переносе рабочего дня может принять только глава государства. Губернатору же этого делать нельзя, не получив письменного согласия с каждого служащего, которого коснется подобный перенос.

    «Они (Минтруд — прим. ред.) просто решили подстраховаться, чтобы избежать случаев, когда работник увольняется и потом требует оплатить ему один день в двойном размере, потому что он работал в свой выходной», — предположил адвокат Павел Бабиков.

    В свою очередь политолог Илья Гращенков заметил, что идея с выходным 31 декабря — это хороший повод, на котором региональные власти могли заработать рейтинговые очки, однако возникла несогласованность и она обратилась во зло.

    «Где-то вместо 31 люди работают 28, где-то сразу оба дня, а в других регионах власти делят рабочие дни между мужчинами и женщинами»», — указал специалист.