СМИ: Минтруд отказался от запрета на увольнение во время пандемии

Проект регулирования трудовых отношений во время пандемии переписали. Теперь в нем нет запрета на увольнение в этот период по инициативе работодателя. Введение режима простоя тоже исключили.

В Минтруде объяснили внесенные изменения снятием части ограничительных мер, уточнил сайт РБК со ссылкой на документ. В ведомстве считают, что отдельные положения проекта теперь не актуальны.

Новая версия проекта содержит нормы, которые нужно оперативно принять «с учетом сложившейся ситуации на рынке труда». Их поддержали все стороны социального партнерства.

Проект постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году» повторно рассмотрят в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Документ в РТК министерство уже направило.

Обновленный проект неоднозначно приняли профсоюзы и работодатели. Первые против инициативы, которая содержит условия по уведомлению работников о каких-либо изменениях — по условиям трудового договора или переводу на непредусмотренную им работу. Предыдущую версию они готовы были поддержать. Сторона работодателей в РТК, наоборот, была против нее. За новый документ они выступят, если в нем сохранят некоторые поправки.

Первоначальную версию РТК рассмотрела на заседании 29 мая.