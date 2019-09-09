СМИ: Минфин решил вернуть пиво на стадионы

Минфин поддержал законопроект о снятии запрета на продажу пива на футбольных стадионах во время матчей. Ведомство уже подготовило положительный отзыв на документ.

Инициаторами проекта закона стали депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, сообщила газета «Известия».

В написанном министерством отзыве указано, что негативных последствий по части безопасности зрителей при условии продажи алкоголя на стадионах на спортивных мероприятиях за последние годы не зафиксировано. При этом должны соблюдаться определенные условия по организации соревнований.

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Продажа пива, добавили в ведомстве, будет лишь способствовать развитию рынка услуг. Благодаря этому также увеличится инвестиционная привлекательность организации спортивных событий.

По словам соавтора законопроекта Игоря Лебедева, процент от выручки с продажи пива, который предполагается направлять на развитие футбола в России, пока не определен. Показатель будет дополнительно обсуждаться Минспортом и пивными компаниями. Схема, предположил депутат, принесет выгоду обеим сторонам.

Законопроект, который разрешает продажу пива на футбольных матчах, был внесен в Госдуму Лебедевым и Свищевым в июле 2019 года. В нем указывалось, что часть полученных от реализации спиртного средств направят на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

В Российском футбольном союзе, Российской премьер-лиге и Минспорте поддержали отмену запрета. Минздрав и вице-премьер РФ Ольга Голодец выступили против инициативы.

Продавать пиво на спортивных объектах запретили с 1 января 2005 года. На время проведения чемпионата мира по футболу в РФ действие закона не распространялось.