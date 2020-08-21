СМИ: мигрантов будут контролировать через госуслуги

Ранее планировалось, что разработку платформы будет курировать МВД, утверждает издание. Смена ведомства продиктована интеграцией с госуслугами — за разработку одноименного портала отвечает «Ростелеком», пояснил неназванный федеральный чиновник.

В IT-компании Softline считают, что разработка платформы для учета приезжих обойдется в сумму от 200 до 500 миллионов рублей. При этом специальное мобильное приложение помимо доступа к госуслугам также может следить за передвижениями пользователей, заявил замгендиректора компании Андрей Шолохов. По его словам, это может нарушать законодательство ЕС.

Сейчас различная информация о мигрантах хранится в разных ведомствах. На разработку единой платформы, как считают в «Ланит-Терком», уйдет не менее года.