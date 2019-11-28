СМИ: мать убитого в Екатеринбурге мальчика обвинила в его смерти отца

Сейчас женщина находится в Белоруссии. Мать рассказала, что помогла мужу спрятать труп недалеко от дома, где они снимали квартиру, утверждает собеседник издания. Правоохранители разыскивают отца погибшего ребенка и добиваются экстрадиции матери.

Детский омбудсмен прокомментировал убийство ребенка в Екатеринбурге Подробнее

Известно, что мужчина с женщиной приехали в Екатеринбург в начале октября и снимали разные квартиры. На учете как неблагополучная семья не состояла.

Ранее тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. Ребенок погиб при жестоких обстоятельствах, писали СМИ. По одной из версий, убийство совершено на религиозной почве. По предварительным данным, несовершеннолетнего били плетками для изгнания из него бесов, а потом засунули в рот кляп. Пострадавший в итоге задохнулся.

О смерти ребенка стало известно после звонка на телефонную линию «Ребенок в опасности».

Официальной информации о происшествии пока нет.