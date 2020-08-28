СМИ: мать ребенка-инвалида потребовала через суд лечить его самым дорогим лекарством в мире

Больному ребенку в Санкт-Петербурге отказываются обеспечить лечение дорогостоящим препаратом, который не зарегистрирован в России. Мать мальчика обратилась с иском в суд.

Исковое заявление Светлана Гепалова подала к Комитету по здравоохранению города, сообщил сайт РБК. Речь в нем идет об американском препарате «Золгенсма», являющемся самым дорогим лекарством в мире. Оно стоит около двух миллионов долларов.

Женщина пояснила, что ее сыну диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА). Необходимое лекарственное средство мальчику предоставить не могут — так решили специалисты федерального и регионального консилиумов.

«Препарат этот не зарегистрирован, и по законам в нашей стране можно лечиться только зарегистрированными препаратами», — рассказала Светлана позицию Минздрава.

Для сына петербурженки лекарство жизненно необходимо. Переписку с министерством семья вела восемь месяцев, предоставив необходимые документы, но так и не получила рекомендаций или назначений.

«Последняя наша инстанция была судом, потому что хочется решить на законных основаниях, потому что права ребенка-инвалида должны быть соблюдены», — подчеркнула Гепалова. Куйбышевский районный суд провел уже два слушания в рамках дела.

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что готовы выполнить любое принятое судом решение. В городе больные с СМА, добавили в его пресс-службе, обеспечены препаратом «Спинраза» — закуплено 60 флаконов. Это лекарство в РФ зарегистрировано.