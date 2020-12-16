СМИ: мандарины и шампанское подорожали на 20%

Мандарины на российских прилавках подорожали на 20% по сравнению с прошлым годом. Средний чек за цитрусовые превысил 100 рублей. Рост цен на импортные фрукты объясняют скачком валют. Шампанское тоже не дешевеет.

Аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» изучили покупки россиян с 1 по 13 декабря, сообщила газета «Известия» со ссылкой на полученные результаты.

В среднем за мандарины россияне отдавали 104 рубля, что на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем продаж этих фруктов вырос всего на 3%.

Специалисты напомнили, что в зимнее время большую часть овощей и фруктов в Россию везут из-за рубежа. В том числе и мандарины. Стоимость товаров проставляют в иностранной валюте. Влияет на нее и пересмотр логистики, на которую поставщики пошли на фоне пандемии коронавируса.

«Более того, сказывается и нежелание потребителей лишний раз приходить в магазин. Из-за этого люди делают больший набор товаров за один раз», — сказали в «Платформе ОФД».

Изменился и средний чек на шампанское. В среднем одна купленная в первые недели декабря бутылка обошлась россиянам в 410 рублей, что на 21% дороже прошлогодних значений. Покупают игристый напиток реже.

Рост среднего чека в этом случае, по мнению экспертов, связан с более редкими походами в магазин — покупатель теперь берет больше за один раз.

В Центре агроаналитики Минсельхоза подсчитали, что семья из четырех человек потратит на новогодний стол около 6,7 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, набор продовольственных товаров к празднику стал дороже на 4,5%.

Специалисты «Платформы ОФД» анализировали 44 миллиона чеков в сутки с миллиона онлайн-касс по всей стране.