СМИ: мама Амаяка Акопяна умерла в Москве

Оперная певица, жена и мама фокусников-иллюзионистов Арутюна и Амаяка Акопянов — Лилия Акопян — скончалась в московской больнице. Ей было 88 лет.

Как сообщил «МК», на днях у Лилии Ивановны возникли проблемы с дыханием и ее госпитализировали. Врачи не смогли ее спасти.

Лилия Ивановна была замужем за Арутюном Акопяном — известным в советское время фокусником, актером и публицистом. Он снимался в таких фильмах, как «Тегеран-43», «В тринадцатом часу ночи», «Большой аттракцион», «Сеанс гипнотизера» и других. Лилия Акопян работала ассистентом своего мужа, но потом окончила консерваторию и стала оперной певицей.

В браке у них родился сын Амаяк Акопян. Он пошел по стопам отца, стал актером и иллюзионистом. Большую популярность Акопян-младший получил в 1980-е и 1990-е годы. Во времена позднего Советского Союза он был одним из ведущих программы «Утренняя почта», участвовал в детской передаче «Будильник». С 1996 по 2001 год вел «Спокойной ночи, малыши!». Часто он представлялся зрителям Рахатом Лукумычем.