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    25 января 2021, 11:42

    СМИ: люксовые бутики ушли из московского «Метрополя»

    Анастасия Калинина

    Люксовые бутики — Versace, Valentino и Hublot — покинули московский «Метрополь». Компания Mercury не смогла договориться с владельцем отеля о скидках на аренду. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
    СМИ: люксовые бутики ушли из московского «Метрополя»

    По данным источника, Mercury требовала предоставить скидку на аренду помещений в связи с пандемией, но стороны не смогли договориться об условиях дальнейшего сотрудничества. В результате компания в одностороннем порядке расторгла договор с «Метрополем» и перевела часть бутиков в собственные объекты.

    В отеле магазин Valentino занимал 630 квадратных метров. Теперь он находится в соседнем здании в Третьяковском проезде. Hublot занимал 165 квадратных метра, а теперь бренд представлен в ЦУМе на Петровке.

    Первый в Москве итальянский бренд Versace должен был открыться в «Метрополе», но из-за разногласий запустился в «Барвихе Luxury Village».

    Тем не менее в отеле пока остались два бутика Mercury — часовые магазины Rolex и Patek Philippe. Представитель «Метрополя» считает, что действие договора аренды все еще продолжается, потому что компания не имела права расторгать договор в одностороннем порядке. Это могут сделать представители малого бизнеса, пострадавшие от пандемии, но Mercury к таким не относится, считает вторая сторона.