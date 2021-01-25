СМИ: люксовые бутики ушли из московского «Метрополя»

По данным источника, Mercury требовала предоставить скидку на аренду помещений в связи с пандемией, но стороны не смогли договориться об условиях дальнейшего сотрудничества. В результате компания в одностороннем порядке расторгла договор с «Метрополем» и перевела часть бутиков в собственные объекты.

В отеле магазин Valentino занимал 630 квадратных метров. Теперь он находится в соседнем здании в Третьяковском проезде. Hublot занимал 165 квадратных метра, а теперь бренд представлен в ЦУМе на Петровке.

Первый в Москве итальянский бренд Versace должен был открыться в «Метрополе», но из-за разногласий запустился в «Барвихе Luxury Village».

Тем не менее в отеле пока остались два бутика Mercury — часовые магазины Rolex и Patek Philippe. Представитель «Метрополя» считает, что действие договора аренды все еще продолжается, потому что компания не имела права расторгать договор в одностороннем порядке. Это могут сделать представители малого бизнеса, пострадавшие от пандемии, но Mercury к таким не относится, считает вторая сторона.