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    01 декабря 2020, 06:19

    СМИ: личность будущих водителей хотят проверять по новым правилам

    Александра Ломейко

    Перед экзаменами на права личность потенциального водителя хотят проверять с помощью видеокамер и аудиозаписи. В МВД предложили делать это перед практическим испытанием.
    СМИ: личность будущих водителей хотят проверять по новым правилам

    Нововведение описано в проекте приказа ведомства, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Предполагается, что кандидату в водители предложат занять место водителя. Рядом с ним сядет экзаменатор, который при помощи «средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена» сверит внешность сдающего с той, что изображена в удостоверяющем его личность документе.

    Готовиться к сдаче экзамена человек сможет только после того, как экзаменатор произнесет вслух его фамилию, имя и отчество при наличии.

    Сейчас личность кандидата в водители устанавливают на основании предъявленного им документа. Норму сохранят и в новом регламенте. Планируется, что он вступит в силу 1 апреля 2021 года.

    Сам экзамен на права тоже изменится: площадку сдавать не придется, но инспекторы хотят проверить знание ее элементов перед выездом в город. Содержание билетов хотят приблизить к описанию реальных ДТП.