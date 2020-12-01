СМИ: личность будущих водителей хотят проверять по новым правилам

Перед экзаменами на права личность потенциального водителя хотят проверять с помощью видеокамер и аудиозаписи. В МВД предложили делать это перед практическим испытанием.

Нововведение описано в проекте приказа ведомства, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Предполагается, что кандидату в водители предложат занять место водителя. Рядом с ним сядет экзаменатор, который при помощи «средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена» сверит внешность сдающего с той, что изображена в удостоверяющем его личность документе.

Готовиться к сдаче экзамена человек сможет только после того, как экзаменатор произнесет вслух его фамилию, имя и отчество при наличии.

Сейчас личность кандидата в водители устанавливают на основании предъявленного им документа. Норму сохранят и в новом регламенте. Планируется, что он вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Сам экзамен на права тоже изменится: площадку сдавать не придется, но инспекторы хотят проверить знание ее элементов перед выездом в город. Содержание билетов хотят приблизить к описанию реальных ДТП.