СМИ: лекарственным льготникам в России добавят таблеток

В России хотят создать единую систему учета получателей лекарств по льготам — и региональным, и федеральным. Список доступных им препаратов тоже предложили расширить: он должен соответствовать перечню ЖНВЛП.

Законопроект о регистре льготников с правом на бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание внесло на рассмотрение Госдумы правительство РФ. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Сейчас на льготные лекарства имеют право ветераны и инвалиды. В список включены неработающие пенсионеры, дети в возрасте до трех лет, многодетные матери и пациенты с некоторыми редкими заболеваниями. Всего среди населения страны около 19% лекарственных льготников, или 25-28 миллионов человек.

Региональные льготы в каждом субъекте РФ, в отличие от федеральных, различаются. А проблемы в сфере разграничения полномочий федерального центра и регионов нарастают. Например, в некоторых случаях федеральные льготники, которые отказались от положенных лекарств в пользу денег, могут по-прежнему получать препараты за счет региона. При этом идет двойная нагрузка на бюджет. В других субъектах нет дублирующего лекарственного обеспечения. В обоих случаях все соответствует «нормам нынешнего законодательства».

После создания федерального регистра, рассчитывают в правительстве, всю информацию объединят в единую базу данных лекарственных льготников РФ. В нее внесут имя, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, адрес проживания и диагноз имеющего право на льготу человека. Сюда же поместят сведения о назначении и отпуске ему льготных продуктов.

Предполагается, что у каждого региона будет свой сегмент регистра, где укажут данные о проживающих на конкретной территории льготниках. Координировать работу регистра будет Минздрав.

Правительственные поправки расширяют и список лекарств, доступных по федеральной и региональной льготам. Людей начнут обеспечивать препаратами из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). А это значит, что льготных лекарств станет в разы больше.

Сам перечень ЖНВЛП в министерстве здравоохранения должны обновлять не менее раза в год.

Новые требования, указано в пояснительной записке к проекту закона, не приведут к дополнительным расходам федерального бюджета минимум до 2022 года.