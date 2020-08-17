СМИ: Легкоступову не спасли из-за упущенного времени

Валентина Легкоступова минимум два дня пробыла дома, получив травму головы. Певице вовремя не оказали помощь, поэтому ситуация стала критической, и спасти артистку не удалось.

Новые подробности о смерти Легкоступовой опубликовал телеканал РЕН ТВ. Основной версией гибели артистки, как предварительно установлено, стал несчастный случай.

Считается, что Валентина Легкоступова упала в своей квартире, сильно ударившись головой. Она минимум два дня пробыла без помощи медиков. Супруг певицы Юрий Фирсов не понял, насколько тяжелым оказалось положение Легкоступовой. Ее состояние верно оценила только дочь Анетта Бриль: она приехала проведать мать, до которой не могла дозвониться. Сначала супругов доставили в наркологическую клинику, затем певицу перевели в больницу.

Артистка, указано в материале, впала в кому и в итоге умерла, поскольку к моменту госпитализации полученная ею травма головы стала неоперабельной. Правоохранительные органы полагают, что криминальной составляющей в гибели Легкоступовой нет.

Анетта Бриль сообщила о смерти матери 14 августа. В больницу ее привезли с травмой головы и многочисленными синяками на теле и на голове. После новости о кончине певицы ее муж Юрий Фирсов упал в обморок.