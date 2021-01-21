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    21 января 2021, 11:00

    СМИ: квартиры в России начали массово проверять на перепланировки

    Андрей Иванов

    Сотрудники жилинспекций начали массовые проверки квартир россиян. Они ищут незаконные перепланировки. За некоторые из них можно лишиться жилья. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
    СМИ: квартиры в России начали массово проверять на перепланировки

    По данным телеканала, штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь. За более радикальные изменения в квартире можно лишиться крыши над головой.

    «Если суд обяжет привести [квартиру] в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это все за свой счет. Более того, на лицо, в отношении которого будет вынесен судебный акт, может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов», — приводит РЕН ТВ слова юриста Романа Францева.

    Советник Мосжилинспекции по СВАО Москвы Ольга Скоркина рассказала, что бывают случаи, когда жильцы сносят несущие стены и не идут на контакт с приставами. В подобных случаях подают заявление в суд о продаже помещения с торгов.

    По данным телеканала, эксперты считают некоторые требования к перепланировке слишком суровыми. Еще есть вероятность, что под видом инспекторов в квартиры к россиянам начнут проникать мошенники.