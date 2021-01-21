СМИ: квартиры в России начали массово проверять на перепланировки

По данным телеканала, штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь. За более радикальные изменения в квартире можно лишиться крыши над головой.

«Если суд обяжет привести [квартиру] в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это все за свой счет. Более того, на лицо, в отношении которого будет вынесен судебный акт, может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов», — приводит РЕН ТВ слова юриста Романа Францева.

Советник Мосжилинспекции по СВАО Москвы Ольга Скоркина рассказала, что бывают случаи, когда жильцы сносят несущие стены и не идут на контакт с приставами. В подобных случаях подают заявление в суд о продаже помещения с торгов.

По данным телеканала, эксперты считают некоторые требования к перепланировке слишком суровыми. Еще есть вероятность, что под видом инспекторов в квартиры к россиянам начнут проникать мошенники.