Россиянам предложили доплачивать за найденную в магазинах просрочку

Людям, которые нашли на магазинных полках просроченные продукты, предложили давать деньги. Они смогут получить половину от штрафа, который должна будет заплатить торговая точка за допущенное нарушение.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Василию Власову. Свою идею он описал в обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщил сайт RT.

Административные штрафы для юридических лиц, торгующих продуктами питания с истекшим сроком годности, достигают 20-30 тысяч рублей.

Если человек купил некачественный товар, обнаружил нарушение и сообщил об этом в контролирующие органы, то сейчас он может получить только моральную компенсацию — и то через суд. Как правило, она бывает чисто символической, подчеркнул парламентарий.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин <…> сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин — примеч. ред.) на половину его суммы», — указано в письме Власова.

Подобный экономический стимул, считает депутат, поможет повысить общественный контроль за правонарушениями при продаже просрочки.