Россиянам предложили доплачивать за найденную в магазинах просрочку
Инициатива принадлежит депутату Госдумы Василию Власову. Свою идею он описал в обращении на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщил сайт RT.
Административные штрафы для юридических лиц, торгующих продуктами питания с истекшим сроком годности, достигают 20-30 тысяч рублей.
Если человек купил некачественный товар, обнаружил нарушение и сообщил об этом в контролирующие органы, то сейчас он может получить только моральную компенсацию — и то через суд. Как правило, она бывает чисто символической, подчеркнул парламентарий.
«Прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин <…> сможет рассчитывать при наложении штрафа (на магазин — примеч. ред.) на половину его суммы», — указано в письме Власова.
Подобный экономический стимул, считает депутат, поможет повысить общественный контроль за правонарушениями при продаже просрочки.