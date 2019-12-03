СМИ: крупы неизвестного происхождения поставлялись в школы Тюмени

По данным информагентства, в ходе проверки Россельхознадзор выявил отсутствие маркировочного ярлыка на потребительской таре крупы, а также нарушение условий хранения и «несоответствие качеству по показателю доброкачественного ядра». Корреспондентам не удалось взять оперативного комментария ни в комбинате школьного питания, ни в региональном управлении ведомства.