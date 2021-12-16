СМИ: крест срубили на могиле мужчины в Татарстане

Жители Татарстана, по их словам, столкнулись с негласным запретом на установку православных крестов на кладбищах. Такой памятный знак спилили на могиле мужчины в райцентре Актаныш. Родственники этого человека обратились к местным властям, но чиновники убеждали их не ставить крест еще раз, чтобы не сердить мусульман.

Участковый посоветовал перезахоронить умершего, об этом написала «Вечерняя Казань».

Этот сюжет развернулся вокруг могилы 46-летнего жителя Набережных Челнов Виктора Смирнова, скончавшегося в конце сентября после ковида. Когда мужчина болел, то сказал жене о том, что хочет быть захороненным в Актаныше. В этом поселке есть два кладбища, одно из них оказалось только для мусульман, поэтому семья захоронила его на втором. Там уже были православные могилы.

Однако после похорон смотритель рекомендовал родственникам не ставить православный крест на могиле, потому что мусульмане могут снести его. Кроме того, мулла тоже был против.

«Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно», — сказала свояченица умершего мужчины Ирина Грегоржевская.

Спустя несколько недель родные опять приехали в Актаныш и увидели спиленный крест на могиле, после этого они обратились в районную администрацию и полицию.

Чиновники отметили, что это кладбище является общественным, но при этом стали уговаривать не ставить опять православный крест. Они объяснили это тем, что Актаныш — это чисто татарский район, поэтому там всеми силами пытаются сохранить татарский язык и «национальную чистоту».

Семья все же предложила найти компромисс и напомнила, что это кладбище общественное. По словам родственников мужчины, лучше создать отдельные зоны для православных и мусульман.

В администрации Актанышского района изданию заявили, что договорились с этими людьми об установке надгробного камня с православной символикой.