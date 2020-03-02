СМИ: «Красный куб» решил закрыть все свои магазины

Сеть магазинов подарков «Красный куб» уходит с рынка. Компания уже поставила в известность своих партнеров. Она не сумела справиться с конкурентами, торгующими на онлайн-площадках.

«Красный куб» разослал письма своим компаньонам и заявил, что по авансовой системе больше не работает и кредитовать партнеров не в состоянии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

По словам одного из представителей рынка недвижимости, сеть скоро закроется. Она якобы освобождает помещения в Москве и других регионах. Бонусная программа сети с марта 2020 года не работает.

Эксперты заметили, что формат «Красного куба» не обновлялся около 10 лет. Конкуренция в сегменте сначала была низкой, но потом на рынке появилось несколько интересных концепций. Сувениры и товары для дома оказались в ассортименте многих ретейлеров.

Кроме того, полагают специалисты, многие сейчас предпочитают заказывать товары онлайн. Идея магазинов подарков «морально устаревает», а вместо сувениров чаще дарят гаджеты.

Просто так уйти с рынка у «Красного куба» не получится. Ситуация может осложниться потенциальным конфликтом с партнерами. Некоторым из них не понравилось, что компания прекратила поставки и предупредила об оплате задолженности и пени. Предъявленные суммы показались бывшим компаньонам необоснованными, что они и хотят доказать в суде.

«Красный куб» появился в 1996 году и сначала торговал оптом — продавал посуду и предметы интерьера. В 2007 году сеть магазинов компании охватывала 200 городов по всей России. Сейчас у компании только 16 магазинов.

В пресс-службе «Красного куба» пока никак не прокомментировали происходящее.