СМИ: коронавирус выявили в общежитии кондукторов в Екатеринбурге
Очаг распространения COVID-19 выявили в общежитии кондукторов на улице улице Зоологическая в Екатеринбурге. Среди постояльцев там обитают, в том числе, и сотрудники «Гортранса», сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источники.
По данным источников издания, результаты тестов на коронавирус оказались положительными у 71 жильца, четверо из них — сотрудники «Гортранса».
Массовые осмотр и обследование прошли после того, как у одного из работников автобусного предприятия № 3 выявили коронавирус. Всех зараженных COVID-19 отправили в стационары, заявили источники агентства.
По данным на 7 мая, всего в России 177 160 зараженных. В Екатеринбурге зарегистрировано свыше 750 случаев коронавируса.