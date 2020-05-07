СМИ: коронавирус выявили в общежитии кондукторов в Екатеринбурге

По данным источников издания, результаты тестов на коронавирус оказались положительными у 71 жильца, четверо из них — сотрудники «Гортранса».

Массовые осмотр и обследование прошли после того, как у одного из работников автобусного предприятия № 3 выявили коронавирус. Всех зараженных COVID-19 отправили в стационары, заявили источники агентства.

По данным на 7 мая, всего в России 177 160 зараженных. В Екатеринбурге зарегистрировано свыше 750 случаев коронавируса.