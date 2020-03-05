СМИ: коронавирус может вызвать дефицит авто на российском рынке

Коронавирус негативно повлияет на российский автопром. Комплектующие с китайскими компонентами могут кончиться уже к апрелю не только на заводах, но и у отечественных поставщиков.

Провинция Хубэй, с которой и началось распространение инфекции, является крупным индустриальным центром Китая. Многие компании уже столкнулись с проблемой поставок комплектующих, сообщила газета «Известия».

Частично не работает завод Hyundai-Kia в Южной Корее, а в самом Китае производство приостановили концерны GM, Tesla, Nissan, Ford и PSA Peugeot-Citroen. Сказывается эпидемия и на акциях крупнейших автоконцернов — они стремительно падают в цене.

От китайских комплектующих зависит и российский автопром. Если в цепочке поставок произойдет сбой, то производители потеряют миллиарды долларов. Сейчас отечественные компании ищут, чем заменить китайские детали.

У АвтоВАЗа больше всего рискуют локальные поставщики, однако завод пока работает по графику. На март китайских комплектующих хватит УАЗу, план производства предприятие не пересматривало, но ожидает увеличения потенциальных рисков.

На КамАЗе тоже не исключают вероятность изменения производственных планов. Изучением ситуации занимаются в группе ГАЗ, а у российского представительства Renault хватает деталей для «бесперебойной работы завода». Правда, на предприятии могут спрогнозировать развитие событий только на несколько недель.

Ситуация непроста и потому, что на замену китайских автокомпонентов уйдет много времени. Из-за проволочек у некоторых компаний возможен дефицит автомобилей.

Что касается цен, то напрямую из-за остановки работы китайских поставщиков они не вырастут. Новые машины и запчасти к ним станут дороже из-за ослабевшего рубля. Его позиция к мировым валютам становится хуже из-за падения фондовых рынков.

Сейчас во всем мире уже более 95 тысяч заразивших коронавирусом. Эпидемиологи не исключают, что Китаю грозит вторая волна заболевания.