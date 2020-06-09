СМИ: коллекторы хотят забрать работу по жалобам должников у приставов

Коллекторы предложили изменить существующую практику работы с претензиями должников. Они хотят добиться права самим разбирать жалобы клиентов в госорганы, если те не связаны с угрозами жизни и здоровья.

Идею Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) описала в письме в адрес Федеральной службы судебных приставов и Минюсту. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на документ.

В НАПКА считают, что нужно внести изменения в статью закона «О взыскании». В ней прописаны санкции за нарушения, допущенные при взыскании долгов физических лиц.

Сейчас уполномоченным органом для урегулирования конфликта с должником выступает ФССП. Коллекторы предлагают передавать поступившие жалобы им самим.

Спор в НАПКА хотят считать урегулированным, если претензии клиента удалось устранить в течение 30 дней и он отозвал жалобу. Решенной проблема останется и в при условии, что должник повторно не обратится к приставам.

Кроме того, «примирившегося» с должником коллектора предлагают защитить от предписаний, не налагать на него административные штрафы и не запрещать ведение деятельности.

Подобный механизм, считают в НАПКА, уместен только в том случае, если речь идет о жалобах на негрубые нарушения. В противном случае — при угрозах от взыскателя жизни, здоровью или имуществу — обращение рассмотрят в ФССП. Сейчас именно это ведомство обрабатывает обращения граждан о нарушениях при взыскании долгов.

В НАПКА полагают, что их предложение разгрузит надзорные органы и суды и повысит эффективность работы самих коллекторов. Для должников, по мнению юристов, нововведение может оказаться невыгодным.