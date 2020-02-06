СМИ: китайца госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге в больницу попал гражданин КНР. Он приплыл в Северную столицу на барже из Испании. Судно должно было забрать металлолом.

Китайца поместили в больницу имени Боткина, сообщил Пятый канал. У него поднялась температура.

Баржа Tai Honesti, в составе экипажа которой был гражданин КНР, ходит под флагом Панамы. В Санкт-Петербурге она пришвартовалась 4 февраля, а на следующий день мужчину госпитализировали.

Источник в сфере здравоохранения рассказал сайту kp.ru, что моряк молод. Ему назначили необходимые анализы. Результаты проведенных исследований пока не известны.

В Испанию китаец приехал из провинции, которая находится рядом с китайским Уханем. Всего на барже 21 человек, весь экипаж состоит из граждан Китая.

Роспотребнадзор решил временно приостановить погрузку судна. На него не пускают посторонних, всем морякам тоже запретили сходить на берег. Баржу обработали представители санитарно-карантинного контроля.

Жертвами коронавируса в Китае стали 564 человека. Зараженными считают более 28 тысяч человек. 2019-CoV уже распространился за пределы Китая. Среди россиян заболевших нет, но в Забайкалье от коронавируса лечат китайца, который живет в стране уже три года.