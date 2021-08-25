СМИ: Китай обнаружил запасы сланцевой нефти

В Китае нашли запасы сланцевой нефти. Объем сырья составил более одного миллиарда тонн.

Запасы обнаружили специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) на территории Дацинского нефтегазового месторождения (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 миллиарда тонн. Это знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти», — сказано в сообщении.

Дацинское нефтегазовое месторождение было обнаружено в 1959 году. Оно является крупнейшим месторождением по запасам в Китае — около 5,7 миллиарда тонн.

Мировые цены на нефть выросли 24 августа. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,26% и составили 65,81 доллара за баррель.

Ранее России спрогнозировали рекордные показатели добычи нефти к лету 2022 года, а в 2023 году выйти на пиковые показатели.