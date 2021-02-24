СМИ: кировчанин избил полуслепого старика, вставшего на пути его жены

Пожилой и плохо видящий пенсионер из Кировской области случайно преградил дорогу женщине и за это был избит. Об этом написал Telegram-канал Hue.

За местную жительницу решил постоять ее муж и ударил пожилого мужчину ногой. Telegram-канал написал, что обидчиком пенсионера оказался 33-летний Дмитрий К. Полиция начала проверку.

Согласно кадрам, попавшим в соцсети, мужчина и его жена попытались зайти в магазин, но перед ними оказался пожилой человек с тростью. Кировчанин, судя по всему, разозлился из-за того, что его супруга не может пройти, и пнул старика ногой в спину. По данным местных пабликов, пострадавший — инвалид по слуху, к тому же он плохо видит. От удара пенсионер упал, а мужчина и его жена просто обошли пострадавшего.