СМИ: каждый пятый ребенок в России оказался нищим

Каждый пятый ребенок в России в 2018 году оказался за чертой бедности. Эксперты Росстата предупредили, что ситуация ухудшится из-за пандемии.

Статистика по детской нищете во время разгула нового вируса станет известна только в 2022 году, но уже сейчас понятно, что данные будут тревожными. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

Уровень бедности среди российских детей почти в два раза превышает общероссийский показатель. По итогам 2018 года в нищете проживали 18,4 миллиона человек (включая детей), или 12,6% населения.

Большинство из тех, кто находится за чертой бедности, живут в многодетных семьях (49,4%). Около 40,6% нищих детей растут в малоимущих сельских семьях. По оценке экспертов Института социальной политики НИУ ВШЭ, выплаты семьям с детьми во время пандемии 2019-nCoV компенсировали часть утраченных доходов, но не позволили людям вернуться к прежнему уровню жизни.

Росстат каждый год проводит исследование доходов людей во всех регионах путем личного опроса членов около 60 тысяч семей. Специалисты соотносят реальную прибыль россиян с установленной чертой бедности.