СМИ: каршеринг начнет штрафовать водителей за плохую парковку

Клиенты каршернига зачастую паркуют взятую в аренду машину небрежно. Из-за частых жалоб автовладельцев «Делимобиль» решил наказывать несознательных водителей штрафами.

Оператор намерен взыскивать за парковку в неположенных местах три тысячи рублей, сообщила газета «Известия».

Информацию о нарушении в «Делимобиль» может предоставить любой желающий через мобильное приложение каршеринговой службы, по электронной почте или по телефону. Жалобы примут в трех городах, где работает сервис.

Штраф выпишут, если арендованное авто стоит вторым рядом или перекрыло проезд. Заплатить придется за парковку на тротуаре, газоне, детской площадке или в любом другом неположенном месте. Сначала сведения проверят по геолокации, фото или видеофиксации.

«После мы будем звонить и просить клиента перепарковать автомобиль. Штраф — это крайняя мера, и нам бы хотелось, чтобы до него все-таки не доходило», — заметили в «Делимобиле».

В сервисе заметили, что правильность парковки влияет на рейтинг водителя и сказывается на тарифе, который будет доступен желающему арендовать машину.

В других компания каршеринга неправильную парковку тоже не приветствуют, но штрафовать за нарушение правил пока не решились. Зато внутренний рейтинг водителя, влияющий на тариф, есть у всех операторов.