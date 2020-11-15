СМИ: Яндиева задержали в Москве после драки с бойцом ММА Харитоновым

«Яндиев задержан в Москве после драки с Харитоновым в рамках возбужденного уголовного дела», — рассказал источник.

Однако по данным другого источника агентства, Яндиев не задержан. Правоохранители доставили 32-летнего спортсмена в отдел полиции для дачи объяснений. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

«У него нет процессуального статуса „задержанный“, он только приведен в полицию для дачи объяснений», — отметил источник.

Яндиев уже был в полиции после драки. Тогда его опрашивали в рамках доследственной проверки, от дачи показаний он отказался.

Яндиев и Харитонов подрались 13 ноября во Дворце спорта ОК «Лужники» в Москве. Пострадавший рассказал, что конфликт произошел из-за долга. Яндиев несколько раз брал деньги у Харитонова и не возвращал. Во время последней встречи между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в рукоприкладство. Яндиев ударил тяжеловеса кастетом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Легкое причинение вреда здоровью». За такое светит до двух лет колонии. Однако адвокат Харитонова Александр Кравцов намерен обжаловать это решение, посчитав его слабым. Врачи диагностировали у бойца сотрясение мозга, ушиб глаза, гематому и перелом лицевой кости, у него также сломан нос. Пострадавший пролежит в больнице как минимум месяц, ему планируют сделать операцию на носу.

Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. На поединках он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.