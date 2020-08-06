СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Компания «Яндекс» собралась создать свою собственную финансовую систему. Она планирует запустить более полутора десятков новых сервисов и уже начала регистрацию новых товарных знаков. Пользователей Twitter развеселили их названия.

Как пишут «Ведомости», «Яндекс» зарегистрирует новые сервисы в банковской, инвестиционной и страховой сферах. Заявки компания подала еще весной. По данным издания, речь идет о товарных знаках «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».

Не факт, что все зарегистрированные товарные знаки получат жизнь, пояснили в компании. Мнения экспертов по вопросу, чем «Яндекс» займется в первую очередь, разделились. Одни считают, что сначала компания создаст банк. По мнению других, среди первоочередных задач «Яндекса» разработка и запуск системы быстрых платежей.

Названия с приставкой «Я» рассмешили пользователей Twitter, которые предложили «Яндексу» множество версий новых продуктов.

Пользователь с ником CaptBellerofont вспомнил культовый фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» про раздвоение личности страдающего бессонницей офисного клерка. По его версии, «Яндекс» должен зарегистрировать товарные знаки «ЯБанк Джека», «ЯВклад Джека», «ЯСейф Джека», «ЯКэш Джека».

Люди предлагали такие варианты, как «ЯЖмать», «ЯСпать», «ЯКоллектор» и другие, среди которых много нецензурных.