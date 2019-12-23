СМИ: ямальскую журналистку уволили после вопроса на пресс-конференции Путина

В ходе пресс-конференции Яровская задала вопрос о строительстве на Ямале моста через реку Обь.

«Наш губернатор Дмитрий Артюхов делает все возможное для того, чтобы проект состоялся, но мы слышим все меньше разговоров об этом и хотим спросить: нельзя ли подключить федеральную „тяжелую артиллерию“?» — спросила она.

Президент признал важность вопроса и уточнил, что вопрос не упускается из вида.

«Мост, о котором Вы сказали, — безусловно, один из важных инфраструктурных проектов, потому что „расшивает“ ситуацию в этом регионе России, — ответил глава государства. — Выход железной дороги к портам, мимо которых проходит, как Вы сами сказали, Северный морской путь, крайне важен для нас. Это должно быть синхронизировано с объемами перевозок по этому маршруту, и соответствующим образом должна расти и инфраструктура. Мы это понимаем, знаем и имеем в виду».

Как сообщил источник Ura.ru, после пресс-конференции журналистку уволили.

Другой источник уточнил, что Алиса Яровская перехватила микрофон у коллеги из «Ямал-Региона», которому предоставил слово пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это некомандно. Все на это смотрели в прямом эфире», — пояснил источник.

Уточняется, что ранее Алису Яровскую пригласили на Ямал из московского офиса РБК ТВ. Сама она дала краткий комментарий, что написала заявление на увольнение по собственному желанию.