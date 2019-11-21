СМИ: якутские врачи растерялись после требования каждое утро исполнять гимн РФ
Глава якутского ведомства Владимир Егоров подписал документ, который предполагает воспитание «социально ответственной личности, патриота». Пока что подобная практика введена только в одном субъекте РФ, уточнила газета «Коммерсант» со ссылкой на межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель».
Учителя Якутии задались вопросом, должны ли в школах исполнять гимн в определенное время или же его достаточно просто включить и вывести утром на динамики. Ясности не хватает и в том, кто отвечает за обеспечение исполнения гимна. Главное, говорят педагоги, чтобы это не отнимало время 45-минутного урока.
К нововведению положительно отнеслись не во всех учебных учреждениях. Кто-то не понимает, зачем исполнять гимн ежедневно, другие пока не против такой инициативы. В качестве аргументов представители первого «лагеря» приводят истории из детства.
Якутские школьники будут ежедневно исполнять гимн РоссииПодробнее
«Звучание гимна СССР в школах было обязательным и никак не повлияло на развитие чувства патриотизма», — привел слова учителей источник.
По мнению учителей, школьники едва ли отнесутся с радостью к этой обязанности именно потому что, к ней в буквальном смысле будут принуждать.
В педагогическом профсоюзе заметили, что повлиять на отмену данного мероприятия в силах родительское сообщество.
«У родителей есть право отказаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях и даже снять ребенка с каких-либо уроков», — заметил юрист профсоюза «Учитель» Юрий Варламов.
Распоряжение из профильного министерства пришло в региональные школы после того, как глава республики Айсен Николаев подписал 20 ноября указ «О проекте „Мы — будущее России!“». В нем в том числе рассказывается о воспитании патриотизма.