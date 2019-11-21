СМИ: якутские врачи растерялись после требования каждое утро исполнять гимн РФ

Всех школьников Якутии обязали каждый день исполнять гимн Российской Федерации. Требование вступило в силу 21 ноября. Педагоги узнали о нем накануне. Как именно следовать приказу регионального Минобрнауки, они не знают.

Глава якутского ведомства Владимир Егоров подписал документ, который предполагает воспитание «социально ответственной личности, патриота». Пока что подобная практика введена только в одном субъекте РФ, уточнила газета «Коммерсант» со ссылкой на межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель».

Учителя Якутии задались вопросом, должны ли в школах исполнять гимн в определенное время или же его достаточно просто включить и вывести утром на динамики. Ясности не хватает и в том, кто отвечает за обеспечение исполнения гимна. Главное, говорят педагоги, чтобы это не отнимало время 45-минутного урока.

К нововведению положительно отнеслись не во всех учебных учреждениях. Кто-то не понимает, зачем исполнять гимн ежедневно, другие пока не против такой инициативы. В качестве аргументов представители первого «лагеря» приводят истории из детства.

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«Звучание гимна СССР в школах было обязательным и никак не повлияло на развитие чувства патриотизма», — привел слова учителей источник.

По мнению учителей, школьники едва ли отнесутся с радостью к этой обязанности именно потому что, к ней в буквальном смысле будут принуждать.

В педагогическом профсоюзе заметили, что повлиять на отмену данного мероприятия в силах родительское сообщество.

«У родителей есть право отказаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях и даже снять ребенка с каких-либо уроков», — заметил юрист профсоюза «Учитель» Юрий Варламов.

Распоряжение из профильного министерства пришло в региональные школы после того, как глава республики Айсен Николаев подписал 20 ноября указ «О проекте „Мы — будущее России!“». В нем в том числе рассказывается о воспитании патриотизма.