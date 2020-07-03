СМИ: известного нейрохирурга обвинили в назначении детям ненужных операций

Сотрудник Детской больницы имени Войно-Ясенецкого Виктор Петраки считается одним из лучших нейрохирургов в Москве. Однако родители детей, которые у него лечились, обвинили его в назначении ненужных и даже вредных операций.

По мнению взрослых, врач назначал малолетним пациентам ненужные операции и при этом незаконно требовал за это деньги. Хотя при этом он еще и получал бюджетное финансирование, отметило издание. Малолетние пациенты заработали тяжелые увечья в результате этих неоднократных операций, так считают родители больных.

Кроме того, они допускают, что руководство больницы знало о действиях медика. Причем, по их словам, потерпевших гораздо больше, чем известно официально.

Претензии в открытую выдвинули две семьи. И в той, и в другой воспитываются дети с тяжелым поражением мозга. Законные представители несовершеннолетних полагают, что состояние ребят ухудшилось после операции.

Уголовное дело врача рассматривается по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Этого потребовала одна из семей. Уже прошло предварительное заседание, в ближайшее время начнется рассмотрение дела по существу.

Другая семья направила в следственные органы заявление с просьбой возбудить дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Дело возбуждено, но конкретного подозреваемого в нем нет, написало издание.

«Проверку по указанным вами фактам в отношении конкретного сотрудника проводят контролирующие органы, обладающие специальными полномочиями для ее проведения», — сообщили в пресс-службе Депздрава.

Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Администрация больницы заинтересована в скорейшем разрешении ситуации, добавили в ведомстве.

В самом Центре имени В.Ф. Войно-Ясенецкого не ответили на запрос сайта NEWS.ru. Однако там сообщили, что документ «попал на стол к руководству». В Росздравнадзоре также не получен оперативный ответ на запрос издания.