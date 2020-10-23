СМИ: из-за «серых» схем россияне лишились в зарплате более триллиона рублей

Уровень заработка в период пандемии COVID-19 упал более чем у трети россиян. Серые зарплаты снизились примерно на 10%, и в конвертах работники недополучили около 1,3 триллиона рублей.

В Российском экономическом университете имени Плеханова выяснили, почему возник парадокс: в официальной статистике зарплаты растут, а люди, наоборот, говорят о снижении выплат. Дело оказалось именно в сжатии «серых» схем оплаты труда, сообщила газета «Известия».

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец заметила, что о снижении заработков в пандемию заявили более трети жителей РФ.

Серые зарплаты снизились примерно на 10%, а долю теневого бизнеса в стране оценивают в 12,7% ВВП. Таким образом, не исключено, что в конвертах россиянам недодали порядка 1,3 триллиона.

«В недвижимости, торговле, как правило, оставили официально минимальную зарплату, а все, что свыше, традиционно выплачивали по „серым“ схемам, отменили», — подчеркнула Иванова-Швец.

Потерянный теневой заработок до сих пор не вернулся к сотрудникам почти половины компаний малого и среднего бизнеса, несмотря на постепенное восстановление некоторых отраслей.