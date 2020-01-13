СМИ: источник опроверг заявление о готовившемся теракте на Крымском мосту

Заявление депутата Госдумы Константина Затулина о готовившемся на Крымском мосту теракте опроверг источник в силовых структурах России. Об этом он сообщил по просьбе РИА «Новости».

В эфире канала «Россия 1» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил о якобы готовившемся СБУ теракте. Он должен был произойти перед проездом президента России Владимира Путина.

«Это не так», — заявил собеседник агентства.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2018 года. Движение поездов из Краснодарского края Путин запустил 23 декабря 2019 года. Длина моста составляет 19 километров.

Его полноценная грузовая эксплуатация в регулярном режиме начнется 1 июля 2020 года.