СМИ: инвалиды по зрению получили на Новый год просроченные подарки в Кургане

По словам горожанки, на утреннике в обществе слепых ее бабушка получила подарочный набор с продуктами, срок годности которых истек еще в сентябре. При этом она добавила, что в общественной организации денег за подарки не собирали. По данным информагентства, после произошедшего женщина не обращалась ни в Роспотребнадзор, ни в прочие контролирующие органы.

«Никаких жалоб к нам не поступало. Праздник у нас прошел нормально, как у всех», — цитирует представителя Кетовской организации Всероссийского общества слепых «Ридус».