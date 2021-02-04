СМИ: Instagram убрал из Сети посты о названии новой «Матрицы»

Фанаты «Матрицы» слили в Сеть возможное название четвертой части научно-фантастической саги. Instagram начал удалять изображения на эту тему.

Распространение получил пост гримера новой «Матрицы» Шуники Терри. Она разместила снимок подарка, который ей преподнесли в благодарность за работу создатели ленты Лана Вачовски и Джеймс Мактиг. Об этом сообщил портал Engadget.

В кадр попала прикрепленная к презенту открытка. На ней читается название Matrix Resurrections. Его можно перевести как «Матрица: Воскрешение» или «Воскрешение Матрицы».

Оригинальную публикацию Терри найти не удалось. Кроме того, связанные с ней посты в Instagram тоже стали пропадать. Официального подтверждения названия фильма не было.

«Матрица 4», напомнила «Газета.ru», появится в прокате в конце 2021 года. Ее выход запланирован на декабрь. Главную роль в фильме снова исполнит Киану Ривз. Актер заметил, что к прошлому франшизы создатели ленты возвращаться не собираются. Четвертая часть, по его словам, станет прямым продолжением фильма «Матрица: Революция».