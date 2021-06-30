СМИ: иностранцы столкнулись с трудностями после введения QR-кодов в Москве

Многие работающие в Москве иностранцы не могут получить QR-коды для пропуска в рестораны и кафе. Больше всего сложностей у тех, кто переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения. Кроме того, сходить на обед не могут те, кто прививался не зарегистрированными в РФ вакцинами.

Как написала газета «Коммерсант», у иностранцев, которые привились российскими вакцинами, возникают трудности, чтобы получить QR-коды по интернету. Но можно обратиться за кодом в поликлинику, где человек вакцинировался.

Издание уточнило, что российской вакциной прививались дипломаты из стран СНГ, Африки, Азии, Латинской Америки. Однако некоторые посольства отправляли сотрудников на родину для вакцинации зарегистрированными там препаратами: AstraZeneca, Moderna, BioNTech / Pfizer. Другие привозили вакцины в Россию и прививали работников на месте.

«Пока еще есть возможность без кода зайти в кафе, у которого есть летняя веранда, но потом и этот вариант исчезнет. Ни деловую встречу провести, ни просто кофе попить», — пожаловалась газете сотрудница одного из европейских посольств.

Она привилась весной в своей стране, в России ее сертификат недействителен.

«Можно получить код после сдачи ПЦР-теста, но он будет действовать всего три дня. Я не уверена, что у нас получится так часто их сдавать», — отметила она.

Представители нескольких посольств заявили, что их руководство начало переговоры с МИД РФ и другими российскими ведомствами для решения проблемы. В Министерстве иностранных дел России издание заверили, что занимаются этим вопросом.

QR-коды для прохода в рестораны и кафе начали действовать в Москве с 28 июня в связи со сложной эпидемической ситуацией.