СМИ: иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из РФ

Зампред СПЧ при президенте РФ Ирина Киркора отметила, что проблема требует срочного решения, ведь малыши «растут с каждым днем и нуждаются в родителях». Уточняется, что с февраля нынешнего года у 180 семей из КНР родились дети от российских суррогатных матерей.

Помимо прочего, младенцев хотят забрать жители Сингапура, Франции, Аргентины, Австралии и Филиппин. По информации журналистов, за некоторыми родившихся в феврале детьми ухаживают нанятые няни в съемных квартирах столицы, Санкт-Петербурга и других городов, информирует портал Daily Storm.

Издание отмечает, что родители записывают в соцсетях видеообращения, в которых просят представителей российской власти сделать для них специальные визы, чтобы забрать детей.