СМИ: иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из РФ
Иностранцы не могут забрать около тысячи детей от суррогатных матерей из России по причине пандемии коронавируса, сообщило издание The Guardian.
Зампред СПЧ при президенте РФ Ирина Киркора отметила, что проблема требует срочного решения, ведь малыши «растут с каждым днем и нуждаются в родителях». Уточняется, что с февраля нынешнего года у 180 семей из КНР родились дети от российских суррогатных матерей.
Помимо прочего, младенцев хотят забрать жители Сингапура, Франции, Аргентины, Австралии и Филиппин. По информации журналистов, за некоторыми родившихся в феврале детьми ухаживают нанятые няни в съемных квартирах столицы, Санкт-Петербурга и других городов, информирует портал Daily Storm.
Издание отмечает, что родители записывают в соцсетях видеообращения, в которых просят представителей российской власти сделать для них специальные визы, чтобы забрать детей.