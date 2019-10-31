СМИ: импортные духи подорожают из-за новых правил маркировки

Новые правила маркировки парфюмерии из-за рубежа в лучшем случае приведут к подорожанию духов. При неблагоприятной развязке — эта продукция вовсе исчезнет с российских прилавков. Производителям лишние траты ни к чему.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке, цены на парфюмерию из Европы и Америки в будущем могут вырасти на 15%.

Дело в том, что уже с июля 2020 года производителей и поставщиков обяжут наносить на упаковки духов специальный цифровой код Data Matrix. Минпромторг в начале октября представил проект постановления правительства о новых правилах маркировки. На отечественную парфюмерию это будут делать на местах, а вот импортную туалетную воду надо будет маркировать либо за рубежом, либо на таможенном складе. Оба этих варианта — дополнительные расходы.

«Вся продукция в Россию поступает в запломбированных контейнерах. Если же производителям и поставщикам придется по пути следования ее маркировать, то возникнут дополнительные существенные затраты на обработку груза, а также риск пересортицы, брака и так далее», — приводит издание слова источника из одной компании-импортера.

На данный момент известно, что иностранные производители уже в курсе этого нововведения и активно выступают против таких правил — они хотят маркировать свою продукцию на территории РФ. Контролирующие органы против каких-либо исключений. Как рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, подобное решение может привести к легализации фальсифицированных духов и туалетной воды, которые поставляют в Россию.