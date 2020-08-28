СМИ: икра может подскочить в цене

Один из них утверждает, что пока цена еще окончательно не сформировались. О том, что повышение отгрузочных цен на красную икру обсуждается, подтвердил газете управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Он рассказал, что одна компания в этот же период в 2019 году продавала икру в среднем по 2,3 тысячи рублей за один килограмм. В скором времени стоимость может подняться до трех тысяч рублей. Другой источник заявил, что на рынке обсуждают повышение цен и до 3,3 тысячи рублей за килограмм.

По данным Росрыболовства, к 17 августа в РФ выловили более 220 тысяч тихоокеанского лосося. Это на 49% меньше, чем в 2018 году. На Камчатке улов уменьшился на 54% до 173 тысяч тонн, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тысяч тонн.

Березнюк считает, что виной неудачной путины стала погода. С такой же проблемой столкнулись и поставщики красной рыбы в США,

При этом исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин считает, что в России не будет дефицита красной икры. Дело в том, что в прошлые годы вылавливалось более 400 тысяч лососевых. То есть продукта было в избытке. Но Фомин не исключил, что в этом году больше красной икры в РФ привезут белорусские поставщики.

Крупнейший производитель рыбной продукции в Белоруссии «Санта Бремор», а также представители холдингов «Гидрострой» и «Океанрыбфлоте» не ответили на запросы издания. Северо-Восточная компания, которая владеет брендами «Красное золото» и «Тунгутун», тоже комментариев не дала.