СМИ: IKEA вернется в течение двух лет

Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России, так как планирует снова открыться в течение двух лет. Об этом сообщил ТАСС близкий к компании источник.

Так что пока магазины и склады просто будут стоять закрытыми до возвращения компании в Россию.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», — поделился источник.

По его словам, магазины (так называемые синие коробки) могут быть сданы в аренду, а если будут продавать заводы, то они потом все равно оставят IKEA право производить товары по договорным ценам. Также IKEA сохраняет около 700 сотрудников, они продолжат работу в офисах.

В начале июня компания сообщила, что в ближайшем будущем не видит перспективы возвращения на российский рынок из-за трудностей с логистикой и ухудшения ситуации с бизнес-цепочками.

После этого IKEA провела финальную онлайн-распродажу товаров, оставшихся на складах. Накануне она завершилась, больше россияне не смогут заказать товары от IKEA. Доступна лишь возможность забрать уже оформленные заказы, а также обмен и возврат.

IKEA в России содержала 14 магазинов, а также несколько дизайн-студий и магазинов городского формата «IKEA Сити». Помимо этого, компания открыла четыре фабрики в России: в поселке городского типа Красная Поляна (Кировская область), в Великом Новгороде, Тихвине (Ленинградская область) и Есипове (Московская область).